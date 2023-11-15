Израиль заявил о готовности преследовать лидеров ХАМАС по всему миру

Израиль будет преследовать лидеров ХАМАС в Газе и по всему миру. Об этом заявил министр чрезвычайного военного кабинета Израиля и бывший глава Минобороны страны Бени Ганц, передает The Times of Israel, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Не будет никаких городов-убежищ, никаких домов-убежищ. Мы войдем куда угодно, чтобы искоренить детоубийц - на земле и под землей, в секторе Газа и по всему миру", - подчеркнул экс-глава Минобороны.