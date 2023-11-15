Армянские и британские военные проведут штабные переговоры

Армянские и британские военные планируют провести в конце ноября шестой раунд штабных переговоров.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам прошедшей в Лондоне первой встречи стратегического диалога между Арменией и Соединенным Королевством, передает Day.Az.

В документе отмечается, что сотрудничество Армении и Великобритании в области обороны продолжает углубляться наряду с ростом числа армянских военных и полицейских, изучающих английский язык, увеличением мест на обучающих курсах в Великобритании для старших и младших командных и руководящих сотрудников, а также многонациональными программами миротворчества и информирования о минной опасности.

Кроме того, как сообщается, стороны скоро заключат соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве. Также ожидается визит в Армению британского министра по делам Европы.