Байден и Си Цзиньпин встретились в США

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин начали первые примерно за год очные двусторонние переговоры.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, нынешняя встреча лидеров двух стран проходит в поместье Филоли, которое расположено примерно в 40 км южнее Сан-Франциско (штат Калифорния) и является памятником американской истории и архитектуры. Переговоры китайского и американского руководителей идут на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

Белый дом транслировал на своем интернет-сайте церемонию торжественной встречи Джо Байденом Си Цзиньпина. Лидеры пожали друг другу руки. Одна из журналисток пресс-пула главы администрации США прокричала вопрос о том, какой "сигнал" Джо Байден намерен подать Си Цзиньпину. Однако президент США не стал на него отвечать.