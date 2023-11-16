США и ЕС вырабатывают схему сближения Армении

Соединенные Штаты и Евросоюз хотят сближения Армении с трансатлантическими союзниками и вырабатывают схему для его обеспечения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

"Председатель [Еврокомиссии Урсула] фон дер Ляйен публично заявляла, что намерена провести встречу с нами и Арменией с целью сближения Армении с нашим сообществом. Я обсуждал это несколько дней назад с премьер-министром [Армении Николом Пашиняном], и мы выясняем, как это могло бы выглядеть", - заявил дипломат, выступая в комитете Палаты представителей Конгресса США по иностранным делам на слушаниях.

"Учитывая географическую близость, предложение, которое может сделать ЕС в плане торговых преференций, экономического сотрудничества и доступа к единому рынку, невероятно важно. Мы можем помочь с этим", - сказал О'Брайен. Он отметил, что союзники "находятся на середине пути" и видят, каким может быть экономическое будущее.

Помощник госсекретаря добавил, что США и Европа также работают над дополнительными мерами по обеспечению безопасности Армении. "Мы рассматриваем все имеющиеся у нас инструменты. Я не собираюсь предсказывать решения о санкциях, но это, безусловно, один из элементов нашего арсенала", - подчеркнул он.