https://news.day.az/world/1614717.html Совбез ООН принял резолюцию по гуманитарным паузам в секторе Газе
Совбез ООН принял резолюцию по гуманитарным паузам в секторе Газе
Совет безопасности ООН одобрил резолюцию о призыве к срочным и продолжительным гуманитарным паузам в боевых действиях в секторе Газа, сообщили в ООН, передает Day.Az.
Согласно информации, документ был подготовлен Мальтой. За документ проголосовали 12 стран, а еще три воздержались.
В начале заседания постпред РФ Василий Небензя предложил поправку, призывающую к мгновенному перемирию в секторе Газа. Пять стран поддержали предложение, одна (США) проголосовала против, а девять воздержались. Поправка не была принята, так как не набрала необходимого количества голосов.
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