Армия Израиля нашла в больнице оружие и штаб ХАМАС

Израильские военные продолжают прочесывать здание больницы "Аш-Шифа" в Газе, в ходе операции уже обнаружены вооружение, военное оборудование и командный штаб, принадлежащие палестинскому радикальному движению ХАМАС.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Мы обнаружили в больнице вооружение, разведданные, военную технику и оборудование. Кроме того, мы обнаружили командный штаб, средства связи, принадлежащие ХАМАС. Оборудование и материалы проверяются нашими разведслужбами", - сказал он на вечернем брифинге.

Хагари добавил, что израильские военные "продолжают прочесывать больницу целенаправленно и на основании разведданных". "Мы продолжаем это делать, чтобы обнаружить дополнительные данные, средства и раскрыть террористическую деятельность внутри больницы", - пояснил он. По словам Хагари, военные постоянно контактируют с персоналом клиники, чтобы обеспечить эвакуацию пациентов. "В течение дня мы передали в больницу предметы для младенцев, медицинское оборудование и лекарства", - сказал он.

По версии представителя израильской армии, "Аш-Шифа" и другие больницы "служили для ХАМАС убежищем". "Все данные, которые мы обнаружили в больницах "Аш-Шифа", "Ар-Рантиси" и других больницах [в Газе], доказывают, что имело место военное использование больницы в интересах террористов, что противоречит международному законодательству", - указал Хагари.