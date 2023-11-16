Хаменеи потребовал от ХАМАС прекратить призывы вступить в войну

Руководитель и духовный лидер Ирана Али Хаменеи в начале ноября на встрече с руководителем политбюро ХАМАС Исмаилом Ханией потребовал от представителей движения прекратить публичные призывы к вступлению в конфликт с Израилем, адресованные Тегерану и ливанской шиитской партии "Хезболлах".

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя палестинского движения.

По его информации, Иран потребовал от Хании заставить замолчать тех членов ХАМАС, которые призывают Иран и "Хезболлах" выступить против Израиля в полную силу.