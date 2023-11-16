Премьера Канады выгнали из ресторана

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был вынужден прервать ужин в одном из ресторанов Ванкувера, после того как в него зашла группа протестующих, требовавшая от властей страны более активно выступать за прекращение огня в зоне палестино-израильского конфликта.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета National Post.

Инцидент произошел во вторник поздно вечером. На размещенном видеоролике можно увидеть, как Трюдо в сопровождении охраны спешно покидает ресторан. Протестующие при этом скандируют лозунги "Позор тебе", "Кровь на твоих руках", "Ты убиваешь детей" и "Немедленное прекращение огня".

Газета указывает, что протестующие также размахивали палестинскими флагами. В итоге к ресторану, расположенному в китайском квартале Ванкувера, были направлены 100 сотрудников полиции. В ходе стычки с протестующими пострадала сотрудница полиции, которую ударили в лицо. Ей потребовалась госпитализация. Нападавший задержан.

Трюдо во вторник прибыл в Ванкувер, откуда утром в среду вылетел в Сан-Франциско для участия в саммите АТЭС.