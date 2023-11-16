Израиль против продолжительных гуманитарных пауз в секторе Газа без освобождения заложников

МИД Израиля выступил против призыва СБ ООН к продолжительным гуманитарным паузам в секторе Газа без освобождения всех захваченных ХАМАС заложников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила газета пишет The Times of Israel.

В заявлении МИД, которое цитирует издание, говорится, что "нет места продолжительным гуманитарным паузам до тех пор, пока 239 заложников все еще находятся в руках террористов ХАМАС".

Принятая вечером в среду СБ ООН резолюция содержит призыв к срочным и продолжительным гуманитарным паузам для беспрепятственной доставки в анклав воды, электроэнергии, топлива, продовольствие и медикаментов.

Как пишет, в свою очередь, газета The New York Times, ссылаясь на заявления двух израильских чиновников, в Израиле считают, что проведенный Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ) рейд в больнице "Аш-Шифа" в Газе окажет на ХАМАС давление, вынудив его завершить сделку по обмену заложников на заключенных палестинцев.

По данным издания, переговоры о такой сделке идут. Предполагается, что ХАМАС освободит 50 женщин и детей, похищенных в ходе нападения 7 октября в обмен примерно на такое же число палестинских женщин и детей, удерживаемых в израильских тюрьмах.

По словам источников газеты, Израиль считает, что, заполучив "Аш-Шифу", которую, как израильтяне утверждают, ХАМАС использует в качестве военного командного центра, "группировка лишится ключевого актива" и "будет более склонна к торгу в вопросе о заложниках".