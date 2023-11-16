https://news.day.az/world/1614748.html Пентагон вновь провалил ревизию
Пентагон вновь провалил ревизию
Минобороны США уже шестой год подряд проваливает ревизию. Об этом сообщает Defense News, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Из 29 более мелких проверок только семь признаны успешными, как и в прошлом году.
Из-за недостатка данных аудиторы просто не могут оценить финансовую отчетность. Примерно половина всех активов Пентагона не соответствует стандартам аудита.
В военном ведомстве говорят, что с прошлой ревизии смогли решить 500 выявленных проблем, однако уже нынешний аудит выявил 2,5 тысячи нарушений.
Активы Минобороны США оцениваются в 3,5 триллиона долларов, они расположены на территории всех 50 штатов и более 4,5 тысяч объектов по всему миру.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре