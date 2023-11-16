Сухопутные войска Британии и Японии начали совместные учения

Совместные учения сухопутных сил Японии и Великобритании начались на полигоне в префектуре Гумма, расположенной в центре японского острова Хонсю. Они продлятся до 26 ноября, с обеих сторон участвуют 600 военнослужащих, сообщила газета Sankei, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ходе учений отрабатываются совместные операции по обороне береговой линии и отдаленных островов. Планируются боевые стрельбы.

Учения проводятся на основании заключенного в январе двустороннего соглашения об облегчении условий проведения таких совместных тренировок. В частности, британские военнослужащие сейчас прибыли в Японию без получения виз и предъявления паспортов, по облегченной процедуре был произведен завоз вооружений и снаряжения.

Лондон, отмечает газета, намерен активизировать свое военное присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В частности, в 2025 году туда предполагается направить для проведения учений ударную авианосную группу ВМС Великобритании. Такой поход ранее уже был использован в 2021 году.