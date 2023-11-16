Байден остался доволен переговорами с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что лидеры сделали "ощутимые шаги" в правильном направлении, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы с председателем Си Цзиньпином предприняли ощутимые шаги в правильном направлении, и доводы, которые я приводил все это время, остаются в силе", - сказано в сообщении президента в соцсети X (ранее Twitter).

Американский лидер подчеркнул, что США будут конкурировать с КНР и продолжат отстаивать интересы национальной безопасности.

Ранее мы писали о том, что КНР призывает США одуматься от поддержки Тайваня.