https://news.day.az/world/1614760.html Воздушная тревога прозвучала в приграничных с Газой районах Израиля
Воздушная тревога прозвучала в приграничных с Газой районах Израиля
Сирены о воздушной угрозе сработали в граничащих с сектором Газа районах Израиля.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили израильские вооруженные силы.
"По предварительным данным, сирены прозвучали в окружающих сектор Газа районах", - сказано в заявлении Армии обороны Израиля.
Ранее мы писали о том, что Израиль против продолжительных гуманитарных пауз в секторе Газа без освобождения заложников.
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