Воздушная тревога прозвучала в приграничных с Газой районах Израиля

Сирены о воздушной угрозе сработали в граничащих с сектором Газа районах Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили израильские вооруженные силы.

"По предварительным данным, сирены прозвучали в окружающих сектор Газа районах", - сказано в заявлении Армии обороны Израиля.

Ранее мы писали о том, что Израиль против продолжительных гуманитарных пауз в секторе Газа без освобождения заложников.