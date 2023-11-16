Очередная база США в Сирии подверглась обстрелу

Американская военная база возле нефтяного месторождения "Омар" на востоке Сирии подверглась обстрелу. Об этом сообщает Al Mayadeen со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По территории базы было выпущено несколько ракет, на территории объекта начался пожар.

После обстрела в воздух была поднята боевая авиация.