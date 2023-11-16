Тайвань благодарит Байдена за поддержку острова на переговорах с Си Цзиньпином

Власти Тайваня поблагодарили президента США Джо Байдена за его заявление на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином о необходимости поддержания мира в Тайваньском проливе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства острова.

"Министерство иностранных дел одобряет и приветствует то, что президент Байден вновь воспользовался встречей с лидером Китая, чтобы еще раз открыто выразить твердую позицию США о необходимости поддержания мира и стабильности в Тайваньском проливе", - сказано в заявлении ведомства.

Как отмечается в документе, Вашингтон неоднократно заявлял об этой позиции в ходе крупных международных мероприятий, в том числе в ходе трехстороннего саммита США, Южной Кореи и Японии, а также во время встречи лидеров G7.

Ранее мы писали о том, что Байден остался доволен переговорами с Си Цзиньпином.