КНДР пообещала ответить США более агрессивно
КНДР пообещала ответить США более агрессивно на недавний визит в Южную Корею высокопоставленных представителей американского министерства обороны. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), передает Day.Az.
"Вооруженные силы КНДР будут строго контролировать и справляться со всеми угрозами своей национальной безопасности и интересам, используя более наступательные и подавляющие возможности противодействия и посредством видимых военных действий стратегического сдерживания", - говорится в заявлении представителя Минобороны Северной Кореи.
В северокорейском ведомстве также отметили, что Соединенные Штаты повышают напряженность в регионе, в том числе имея в виду визит министра обороны США Ллойда Остина в Сеул на этой неделе.
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