Евросоюз вооружит Армению?
Армения ведет диалог с Евросоюзом на тему возможных поставок ей нелетального оружия.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, информация об этом появилась на сайте армянского МИД.
"Стороны обсудили возможность расширения миссии, а также вопрос поддержки предоставления Армении оружия нелетального действия посредством Европейского фонда мира", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства по итогам второго диалога по вопросам политики и безопасности между Арменией и ЕС.
В МИД также отметили, что Армения высоко оценила развертывание наблюдательной миссии Евросоюза вдоль границы страны с Азербайджаном и приветствовала готовность ЕС вовлечь в состав миссии третьи страны.
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