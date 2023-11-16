Евросоюз вооружит Армению?

Армения ведет диалог с Евросоюзом на тему возможных поставок ей нелетального оружия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, информация об этом появилась на сайте армянского МИД.

"Стороны обсудили возможность расширения миссии, а также вопрос поддержки предоставления Армении оружия нелетального действия посредством Европейского фонда мира", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства по итогам второго диалога по вопросам политики и безопасности между Арменией и ЕС.

В МИД также отметили, что Армения высоко оценила развертывание наблюдательной миссии Евросоюза вдоль границы страны с Азербайджаном и приветствовала готовность ЕС вовлечь в состав миссии третьи страны.