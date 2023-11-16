ОДКБ фокусируется на Центральной Азии

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в 2024 году намерена проводить учения с упором на Центрально-Азиатский регион, мероприятия по подготовке пройдут в Киргизии, Казахстане и Таджикистане.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ генерал-полковник Анатолий Сидоров.

"В плане [учений] на 2024 год упор сделан на Центрально-Азиатский регион коллективной безопасности. В частности, в Кыргызстане у нас запланированы учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ, в Казахстане - с Миротворческими силами, и с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона в Таджикистане", - сказал он.