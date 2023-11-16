https://news.day.az/world/1614859.html В Индонезии разбился военный самолет
В Индонезии разбился военный самолет
На востоке острова Ява разбился самолет военно-воздушных сил (ВВС) Индонезии. Об этом сообщил индонезийский портал Detik, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Журналисты пишут, что самолет потерпел крушение рядом с портовым городом Пасуруан на склоне горы Бромо. Информацию об этом подтвердил руководитель центра обработки данных ВВС Индонезии Абдул Мухари.
Детали крушения не приводятся, информации о пострадавших нет. Известен только бортовой номер самолета - ТТ-3103.
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