В Индонезии разбился военный самолет

На востоке острова Ява разбился самолет военно-воздушных сил (ВВС) Индонезии. Об этом сообщил индонезийский портал Detik, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Журналисты пишут, что самолет потерпел крушение рядом с портовым городом Пасуруан на склоне горы Бромо. Информацию об этом подтвердил руководитель центра обработки данных ВВС Индонезии Абдул Мухари.

Детали крушения не приводятся, информации о пострадавших нет. Известен только бортовой номер самолета - ТТ-3103.