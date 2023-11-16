Пациентов больницы в Газе призвали перевезти в Египет

Власти сектора Газа призвали перевезти в Египет пациентов больницы "Аш-Шифа", расположенной в городе Газа. Об этом заявил глава больниц Минздрава анклава Мухаммед Закут в беседе с Al Jazeera, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы призвали перевести пациентов в Египет из-за нехватки мощностей", - объяснил он. Тогда же глава больниц Минздрава добавил, что некоторые организации пытаются вести переговоры, чтобы спасти всех пациентов "Аш-Шифы".

В заключение глава больниц Минздрава напомнил, что это прежде всего гражданская больница. "В больнице "Аль-Шифа" нет членов ХАМАС", - отметил он.