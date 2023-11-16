Армия Израиля взяла под контроль гавань в секторе Газа

Бойцы Армии обороны Израиля (ХАМАС) взяли под оперативный контроль гавань в секторе Газа, которая используется радикальным палестинским движением ХАМАС в террористических целях. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В ходе операции, в которой также участвовали военнослужащие Инженерного корпуса и Военно-воздушных сил, было разрушено 10 шахт туннелей и четыре сооружения, используемых ХАМАС для атак. Израильские военные нейтрализовали 10 боевиков.

В ЦАХАЛ утверждают, что ХАМАС использовал гавань в качестве тренировочной базы для своих военно-морских сил с целью планирования и осуществления террористических атак, при этом прибегая к гражданским судам и кораблям гавани Газы.