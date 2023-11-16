Парламент Турции приступил к рассмотрению вопроса членства Швеции в НАТО

Члены комитета парламента Турции по международным делам приступили в четверг к рассмотрению вопроса о членстве Швеции в НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщают турецкие СМИ.

Согласно процедуре, сначала протокол о присоединении Швеции к альянсу должен одобрить комитет, затем вопрос перейдет на рассмотрение всего Великого национального собрания Турции. После этого документ должен подписать президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил государствам-членам, что Швецию нужно принять в альянс не позднее встречи глав МИД стран Организации 28-29 ноября.

В конце октября Эрдоган передал на рассмотрение турецкого парламента пакет документов о ратификации вступления Швеции в НАТО. Однако процедуру ратификации еще не провела Венгрия.

Швеция в 2022 году подала заявку на вступление в НАТО. Турция, будучи членом альянса, поставила условия, которые Стокгольм должен был выполнить, чтобы Анкара ратифицировала вступление. Так, Турция требовала объявить террористическими курдские организации, выдать лиц, обвиняемых в терроризме, и отменить запреты на поставки оружия Анкаре.

Ранее мы писали о том, что в Турции внесли ясность в вопрос присоединения Швеции к НАТО.