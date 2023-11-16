Венгрия готовится ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО?

Депутат парламента Венгрии от оппозиционной партии "Демократическая коалиция" Агнеш Вадаи заявила, что парламент страны пока не готов ратифицировать заявку Швеции на вступление в НАТО.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом пишет Euractiv.

Как заявила Вадаи, этот вопрос не будет стоять на повестке дня в предстоящей парламентской сессии.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал венгерский парламент завершить процесс ратификации вступления Швеции в Североатлантический альянс.

Находясь в Будапеште, Столтенберг провел переговоры с президентом Венгрии Каталин Новак. Он обратился к венгерскому парламенту с просьбой безотлагательно провести голосование по вопросу принятия Швеции в НАТО.

Столтенберг отметил, что пришло время поприветствовать Швецию в качестве "нашего 32-го союзника".

Швеция подала заявку на членство в НАТО в 2022 году вместе с Финляндией в связи с операцией России на Украине. 4 апреля 2023 года Финляндия официально стала членом альянса. Вступление Швеции затянулось из-за инцидента с сожжением Корана в Стокгольме и позиции Турции по данному вопросу.

Венгрия наряду с Турцией - последние члены НАТО, которые еще не дали согласия на вступление Швеции в альянс. В октябре 2023 года Турция смягчила риторику в отношении Швеции, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган лично внес на рассмотрение парламента протокол о ратификации.

Ранее мы писали о том, что парламент Турции приступил к рассмотрению вопроса членства Швеции в НАТО