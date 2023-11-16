Внук де Голля обвиняет Париж в возможном росте терактов в Европе

Внук основателя Пятой Французской республики генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что недипломатичная позиция Парижа по конфликту на Ближнем Востоке рискует привести к социальному расколу в обществе и росту террористических актов в Европе.

Как передает Day.Az, об этом он заявил в беседе с ТАСС.

"К сожалению, позиция французского правительства приведет к социальному расколу в обществе, особенно учитывая, что арабское население в стране сильно представлено, и к развитию терроризма в Европе, увеличению количества террористов в Европе", - заявил де Голль.

Кроме этого, де Голль констатировал противоречивость подхода руководства Франции к палестино-израильскому конфликту. Нельзя выступать против прекращения огня, в то же время призывая к защите мирного населения Палестины, считает он.

Де Голль подчеркнул, что необходимо бороться с терроризмом, однако правительство Израиля "несет полную ответственность за взращивание ХАМАС".