Военные Южной Кореи отработали высадку морского десанта на учениях

Военно-морские силы и корпус морской пехоты Республики Корея проводят учения по высадке морского десанта в районе города Пхохан на берегу Японского моря.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Yonhap.

Учения проходят с 16 октября по 22 ноября в рамках маневров "Хогук". К нынешним учениям привлечено около 3,4 тыс. военнослужащих, а также корабли, в том числе предназначенные для высадки десанта, вертолеты, десантные машины морской пехоты. Цель учений - повысить потенциал совместных операций ВМС и корпуса морской пехоты.

Накануне Республика Корея и США провели учения авиации с привлечением американского стратегического бомбардировщика B-52, который способен нести ядерное оружие. Это были уже 12-е учения со стратегическими бомбардировщиками ВВС США в этом году. Маневры прошли в Желтом море с участием истребителей F-35A и F-15K южнокорейских ВВС. С американской стороны были задействованы самолеты F-35B и F-16.