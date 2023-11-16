На КПП у Иерусалима совершен теракт

Семь человек получили ранения в результате теракта на контрольно-пропускном пункте (КПП) под Иерусалимом.

Как передает Day.Az, об этом 16 ноября сообщает израильская полиция.

"В результате нападения семь человек получили травмы различной степени и в настоящее время получают медицинскую помощь", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данным израильских правоохранителей, трое нападавших обезврежены. Отмечается, что они были нейтрализованы после того, как прибыли на машине к перевалу и открыли огонь по израильским войскам.