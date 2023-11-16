https://news.day.az/world/1614932.html На КПП у Иерусалима совершен теракт
На КПП у Иерусалима совершен теракт
Семь человек получили ранения в результате теракта на контрольно-пропускном пункте (КПП) под Иерусалимом.
Как передает Day.Az, об этом 16 ноября сообщает израильская полиция.
"В результате нападения семь человек получили травмы различной степени и в настоящее время получают медицинскую помощь", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
По данным израильских правоохранителей, трое нападавших обезврежены. Отмечается, что они были нейтрализованы после того, как прибыли на машине к перевалу и открыли огонь по израильским войскам.
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