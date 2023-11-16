Армяне отказываются от российских учебников

Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении приостановило раздачу школам переданных Россией учебников на русском языке под предлогом необходимости проведения экспертизы учебных материалов.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом 16 ноября в своем телеграм-канале написал вице-спикер Совета Федерации РФ Юрий Воробьев.

По его словам, по инициативе НС РА и по результатам неоднократных обращений армянских депутатов на заседаниях российско-армянской Межпарламентской комиссии, при непосредственной поддержке руководства Совета Федерации российской стороне удалось изыскать дополнительные бюджетные средства на приобретение и дальнейшую безвозмездную передачу более 50 тысяч учебников школам Армении с обучением на русском языке.

11 ноября учебники были доставлены в республику, началась их раздача в школах, где они очень востребованы.

С большим недоумением узнал, что МОНКС Армении приостановило этот процесс. Особенно странным выглядит тот факт, что армянские коллеги сами направляли нам конкретный перечень необходимых учебников.

"Очень жаль, что от таких недальновидных политических интриг в первую очередь страдают простые мальчишки и девчонки братского нам армянского народа", - отметил Воробьев.