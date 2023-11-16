https://news.day.az/world/1614951.html Столтенберг о предоставлении помощи Украине
Столтенберг о предоставлении помощи Украине
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об уверенности в том, что США, несмотря на споры в Конгрессе, не откажутся от помощи Украине.
Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе. Он выразил уверенность и в том, что союзники Соединенных Штатов также намерены продолжать сотрудничество с Украиной.
"Союзники готовы продолжить оказывать Украине поддержку, усиливать этот процесс", - отметил генсек НАТО. Так он ответил на просьбу прокомментировать ситуацию в Конгрессе США, где идут споры насчет того, следует ли продолжать выделять средства на помощь Украине, и если да, то в каких масштабах.
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