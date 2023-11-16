США продолжат поставки оружия Тайваню

Президент США Джо Байден уведомил председателя КНР Си Цзиньпина на состоявшейся в среду встрече о намерении Вашингтона продолжать поставки оружия Тайваню, невзирая на протесты Пекина.

Как передает Day.Az, об этом сообщил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Президент Байден очень ясно дал понять президенту Си, что мы не стремимся к конфликту, мы добиваемся мира и стабильности в Тайваньском проливе, мы хотели и хотим именно этого, нет изменений в нашей политике "одного Китая", мы не поддерживаем независимость Тайваня, но мы продолжим в соответствии с американским Законом об отношениях с Тайванем поставлять оборонительные средства Тайваню", - сказал представитель Белого дома.

Кирби отметил, что продолжение поставок вооружений связано с желанием США обеспечить Тайвань возможностями для самообороны.