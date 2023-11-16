ООН разочаровалась в Израиле

Организация Объединенных Наций (ООН) разочарована нежеланием Израиля выполнять положения гуманитарной резолюции Совета безопасности ООН по палестино-израильскому конфликту. Об этом заявил глава офиса генсека организации Стефан Дюжаррик, сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он отметил, что организация разочарована заявлением израильского правительства по данной теме, поскольку "Совбез довольно мучительно достиг принятия резолюции".