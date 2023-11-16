https://news.day.az/world/1614999.html ЦАХАЛ зачистил западную часть города Газа - глава минобороны
ЦАХАЛ зачистил западную часть города Газа - глава минобороны
Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильские войска "захватили и зачистили" западную часть города Газа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По словам министра, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) переходит к следующей фазе операции в секторе Газа.
Он также высказал мнение, что по мере продвижения вглубь сектора Газа израильские военные приближаются к освобождению заложников, удерживаемых в палестинском анклаве.
"Чем глубже мы заходим, тем больше оказывается давление на ХАМАС", - заявил он.
Галант отметил, что это увеличит шансы на возвращение израильских заложников.
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