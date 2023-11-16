ЦАХАЛ зачистил западную часть города Газа

Глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что израильские войска "захватили и зачистили" западную часть города Газа, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам министра, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) переходит к следующей фазе операции в секторе Газа.

Он также высказал мнение, что по мере продвижения вглубь сектора Газа израильские военные приближаются к освобождению заложников, удерживаемых в палестинском анклаве.

"Чем глубже мы заходим, тем больше оказывается давление на ХАМАС", - заявил он.

Галант отметил, что это увеличит шансы на возвращение израильских заложников.