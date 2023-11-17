В Британии назвали самую большую опасность 2024 года

Возможная победа Дональда Трампа на выборах президента США является самой большой опасностью в 2024 году. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на британское издание The Economist.

Отмечается, что гражданские иски и уголовные дела сыграли политику на руку. При этом демократы давно и масштабно теряют электорат, говорится в статье. "В ближайшие 12 месяцев промах любого из кандидатов может определить исход гонки - и, таким образом, перевернуть мир", - пишет автор.

По данным издания, у Трампа на втором президентском сроке были бы развязаны руки "в стремлении к возмездию, экономическому протекционизму и театрально экстравагантным сделкам". Автор утверждает, что возможная победа Трампа на выборах "наполняет мировые парламенты и залы заседаний совета директоров отчаянием".

Отмечается, что бывший американский лидер намерен вести войну "с любым институтом, который встанет у него на пути", в том числе с судами и Министерством юстиции США. "Вернув себе власть, он, несомненно, укрепится в своем внутреннем чувстве, что только проигравшие могут позволить связывать себя нормами, обычаями и самопожертвованием, которые составляют ядро нации", - говорится в статье.