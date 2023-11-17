Армия Израиля обнаружила подземный туннель в больнице Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что обнаружила подземный туннель и заминированный автомобиль с оружием в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что солдаты подразделения "Шальдаг", 7-й бригады и других специальных подразделений ЦАХАЛ ведут работу в больнице "Шифа". На территории больницы они обнаружили тоннельную инфраструктуру ХАМАС, а также заминированный автомобиль, подготовленный для атаки 7 октября с большим количеством оружия и боеприпасов внутри.