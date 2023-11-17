Швеция представит Турции "дорожную карту" по противодействию терроризму в рамках процесса по членству в НАТО.

Как передает Day.Az, об этом сообщает замглавы МИД Турции Бурак Акчапар.

16 ноября комитет по иностранным делам парламента Турции принял решение отложить обсуждение законопроекта об утверждении протокола о вступлении Швеции в НАТО. Ранее в октябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал протокол о вступлении Швеции в НАТО.

По данным агентства, на заседании выступил замглавы МИД Турции Акчапар и заявил, что присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу "сделает евроатлантический регион более безопасным", а также будет способствовать развитию двусторонних отношений Анкары и Стокгольма.

Как передает СМИ, дипломат отметил, что наблюдаются "положительные изменения" в восприятии шведской стороной "законной обеспокоенности" Анкары в сфере безопасности, в первую очередь связанных с противодействием РПК (Рабочая партия Курдистана, запрещена в Турции)".

Акчапар сообщил, что Швеция представит Турции "дорожную карту", содержащую обязанности и шаги, которые она должна предпринять для противодействия терроризму.

Ранее мы писали о том, что парламент Турции приступил к рассмотрению вопроса членства Швеции в НАТО