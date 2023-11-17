Иран не хочет эскалации ближневосточного конфликта

Власти Ирана по дипломатическим каналам проинформировали США, что они не хотят разрастания масштабов палестино-израильского конфликта.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиян.

"В ответ США мы сказали, что Иран не хочет распространения войны, но из-за подхода, принятого США и Израилем в регионе, если преступления против жителей [сектора] Газа и Западного берега [реки Иордан] не прекратятся, возможен любой вариант [развития событий], более широкий конфликт может оказаться неизбежным", - заявил он в интервью британской газете Financial Times.