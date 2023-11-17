https://news.day.az/world/1615043.html Взрыв в Ереване
Взрыв в Ереване
В Ереванском государственном университете произошел взрыв.
Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские Telegram-каналы.
По предварительной информации, взрыв произошел в здании химического факультета университета.
В настоящее время к расследованию причины взрыва привлечены представители соответствующих структур. Уточняются сведения о пострадавших.
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