Взрыв в Ереване

В Ереванском государственном университете произошел взрыв.

Как передает Day.Az, об этом сообщают армянские Telegram-каналы.

По предварительной информации, взрыв произошел в здании химического факультета университета.

В настоящее время к расследованию причины взрыва привлечены представители соответствующих структур. Уточняются сведения о пострадавших.