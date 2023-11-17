https://news.day.az/world/1615047.html Турецкая армия нанесла удар по террористам
Турецкая армия нанесла удар по террористам
По меньшей мере 13 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции) ликвидировали в ходе воздушного рейда турецкой армии на севере Ирака.
Как передает Day.Az, об этом сообщило Минобороны Турции в соцсети X (ранее Twitter).
"В ходе воздушной операции, проведенной на севере Ирака, обезврежены 13 террористов", - говорится в сообщении.
Турция считает РПК основной угрозой национальной безопасности. Турецкая армия периодически проводит на севере Ирака и Сирии операции против курдских боевиков и держит в регионе крупную группировку войск.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре