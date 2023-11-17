Турецкая армия нанесла удар по террористам

По меньшей мере 13 боевиков Рабочей партии Курдистана (РПК, запрещена в Турции) ликвидировали в ходе воздушного рейда турецкой армии на севере Ирака.

Как передает Day.Az, об этом сообщило Минобороны Турции в соцсети X (ранее Twitter).

"В ходе воздушной операции, проведенной на севере Ирака, обезврежены 13 террористов", - говорится в сообщении.

Турция считает РПК основной угрозой национальной безопасности. Турецкая армия периодически проводит на севере Ирака и Сирии операции против курдских боевиков и держит в регионе крупную группировку войск.