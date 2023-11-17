Проармянский сенатор Жоэль Геррио стал причиной громкого скандала во Франции

Жоэль Геррио, проармянский французский сенатор, был взят под стражу по подозрению в введении наркотика женщине-члену парламента с целью совершения сексуального насилия.

Как передает Day.Az со ссылкой на французские СМИ, сообщается, что инцидент произошел с вечера вторника по утро среды.

Жертва, личность которой остается конфиденциальной, подала жалобу, как только заболела после того, как выпила с Геррио. Сенатор, который, как известно, был знаком с жертвой, сейчас находится под пристальным вниманием. Последующий анализ выявил наличие экстази в ее организме, что усилило обвинения против Геррио.

Напомним, что Жоэль Геррио посетил Армению в составе группа дружбы Армения-Франция и высказывал явно проармянскую позицию по вопросу 44-дневной войны.