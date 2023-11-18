Популист Жан-Люк Меланшон оскорбил Израиль ради услужения армянскому лобби

Автор: Байрам Эльшадов

Жан-Люк Меланшон, французский политик и по совместительству популист, вновь пытается поднять свои рейтинги. Благо, почва для этого занятия весьма плодородна.

С одной стороны, во французской политике легко набрать популярность, надо лишь пойти на сделку с совестью, т.е. адаптировать свою программу под предпочтения армянского лобби. С другой стороны, тотальнейший провал левых политиков открывает перспективы как для правых, так и для левых политиков иного толка. В категорию вторых отлично вписывается мсье Меланшон.

Его имя известно во французской политике весьма давно, но долгое время он был политиком второго эшелона. Благодаря тому, что он сумел правильно воспользоваться моментом перед последними президентскими выборами, его имя вновь стало известно избирателям. Конечно, это не помогло ему, так как популист Меланшон с треском проиграл выборы.

Но его участие предоставило ему платформу для новых "завоеваний". Чтобы не лишиться источника финансирования, французский политик продолжает поддерживать своих армянских хозяев. В этот раз в его прицел попал Израиль и, в частности, премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Проармянский политик Меланшон в социальной сети Х (ранее Twitter) отметился следующим антиизраильским заявлением: "Нетаньяху и его приспешники должны прекратить преследование, нападения и изгнание восточных христиан и особенно армян из Иерусалима".

Ярый защитник армян и армянства Меланшон демонстрирует именно те качества, которые от него ждут - умение увидеть момент и правильно им воспользоваться. Хороший популист способен увидеть возможность для пропаганды везде, даже там, где ее нет.

Но с другой стороны, кого в Израиле волнует мнение второсортного французского политика, у которого есть конкретные личные цели? Наивно будет предполагать, что в Израиле никто не видит очевидного. Да и на сегодня на Ближнем Востоке есть более важные дела, чем прислушиваться к политику, мнение которого неважно и ничего не значит.