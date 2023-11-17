Байден одобрил временное финансирование правительства США во избежание шатдауна

Президент США Джо Байден подписал документ о двухэтапном финансировании правительства, который позволит предотвратить приостановку его работы (шатдаун).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, говорится на сайте Белого дома.

Законопроект не включает резкого сокращения расходов, но в то же время и не обеспечивает финансирование Украины, Израиля и южной границы США.

Сенат США вечером 15 ноября по местному времени одобрил законопроект о продлении финансирования правительства. До этого соответствующий документ поддержали члены Палаты представителей.

Срок согласованного ранее временного финансирования правительства и предотвращения шатдауна, определенный законопроектом в октябре, истекает 17 ноября.

На первом этапе законопроект предусматривает финансирование до 19 января и включает ассигнования на сельское хозяйство, военное строительство и дела ветеранов, энергетику и водоснабжение. Второй этап, который предлагается продлить до 2 февраля, будет включать финансирование остальных учреждений правительства.

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