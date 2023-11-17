ЦАХАЛ захватил штабы и склады ХАМАС

В ночь на 17 ноября израильские ВВС атаковали множество террористических объектов в секторе Газы.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ЦАХАЛа, подразделения израильской армии на севере сектора Газы захватили командный пункт боевиков "Исламского джихада", где были найдены штабы и мастерские по производству боеприпасов, а также обнаружены ракеты, беспилотники и другое оружие. Командный пункт террористов был уничтожен.

Войска действовали на территории школы, где скрывались боевики ХАМАСа. Террористы были ликвидированы, на территории школы найдено оружие.

Подразделения ЦАХАЛа обнаружили несколько позиций и складов террористов, где хранились автоматы, бомбы, РПГ и другое оружие.