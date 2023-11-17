https://news.day.az/world/1615154.html В ХАМАС заявили о новом ударе по Израилю
В ХАМАС заявили о новом ударе по Израилю
Боевое крыло палестинского радикального движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - сообщило о нанесении нового удара по территории Израиля.
Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале группировки.
Минометному обстрелу, как утверждается, подвергся кибуц Нирим, расположенный недалеко от границы сектора Газа. Информация о последствиях удара не приводится.
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