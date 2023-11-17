В ХАМАС заявили о новом ударе по Израилю

Боевое крыло палестинского радикального движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - сообщило о нанесении нового удара по территории Израиля.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале группировки.

Минометному обстрелу, как утверждается, подвергся кибуц Нирим, расположенный недалеко от границы сектора Газа. Информация о последствиях удара не приводится.