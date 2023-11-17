https://news.day.az/world/1615163.html Израиль и ХАМАС могут обменяться пленными в формате «50 на 50»
Израиль и ХАМАС могут обменяться пленными в формате «50 на 50»
Израиль и ХАМАС в ближайшее время могут обменяться пленными по формуле "50 на 50". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на AlArabiya.
Отмечается, что ХАМАС обменяет 50 заложников, которые находятся в секторе Газа, а Израиль освободит 50 женщин и детей. Помимо этого, также обсуждается отправка гуманитарной помощи в палестинский анклав.
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