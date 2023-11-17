Израильская армия и ХАМАС согласились на перемирие

Палестинское движение ХАМАС и израильские власти согласились на введение перемирия сроком на три дня в секторе Газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По его информации, "соглашение между сторонами конфликта включает трехдневное перемирие в Газе".

Отмечается также, что израильская сторона одобрила переправку в палестинский анклав ограниченного количества топлива под контролем ООН.

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