https://news.day.az/world/1615166.html Израильская армия и ХАМАС согласились на перемирие - СМИ
Израильская армия и ХАМАС согласились на перемирие - СМИ
Палестинское движение ХАМАС и израильские власти согласились на введение перемирия сроком на три дня в секторе Газа.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
По его информации, "соглашение между сторонами конфликта включает трехдневное перемирие в Газе".
Отмечается также, что израильская сторона одобрила переправку в палестинский анклав ограниченного количества топлива под контролем ООН.
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