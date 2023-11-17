На погранпунктах между Финляндией и Россией установят заграждения

На пограничных пунктах между Финляндией и Россией финской стороной будут установлены ограждения. Об этом говорится в сообщении пограничной службы Финляндии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что пограничная служба Финляндии закроет четыре перехода на юго-востоке страны 18 ноября с 00:00.

"Для закрытия пограничных переходов используются физические барьеры и заграждающие устройства", - подчеркнули там.

Погранслужба рекомендует использовать для пересечения другие открытые пункты пропуска на восточной границе страны.

16 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о закрытии четырех пограничных переходов на границе с Россией из-за ситуации с беженцами. Пункты "Ваалимаа", "Нуйямаа", "Иматра" и Ниирала перестанут работать в ночь на субботу, 18 ноября. Финская таможня сообщила, что грузовой трафик между Финляндией и Россией с 18 ноября "практически будет остановлен". Автобусные перевозчики, совершающие рейсы между Санкт-Петербургом и Хельсинки, объявили о том, что прекращают обслуживать маршруты. Работающими остаются четыре пограничных перехода в северной части Финляндии.

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