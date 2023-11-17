Исламские радикалы обстреляли военную базу США в Сирии

Бойцы шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" сообщили об обстреле контролируемой военнослужащими США военной базы в Телль-Бейдаре (провинция Хасеке) на северо-востоке Сирии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале движения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Утверждается, что обстрел стал ответом на "преступления, совершаемые [Израилем] против [палестинского] народа в секторе Газа" при поддержке США. Отмечается, что удар был нанесен при помощи двух беспилотников, которым удалось "поразить цели".

Информация о последствиях обстрела не приводится.

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