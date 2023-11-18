США наказали санкциями суда за поставки российской нефти в Индию

Три ходившие под флагом Либерии танкера, которые США внесли в обновленный санкционный список, занимались доставкой российской нефти в Индию. Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Агентство ссылается на данные LSEG и Kpler. Попавшие под рестрикции Kazan, Ligovsky Prospect и NS Century выгрузили нефть марки Sokol в сентябре. Затем два из трех судов совершили еще один рейс в октябре.

"Сейчас NS Century находится в пути, чтобы 25 ноября доставить партию в индийский город Вадинар", - уточнили в сообщении.