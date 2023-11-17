Отключение связи и интернета в Газе может оказаться бессрочным

Отключение связи и интернета в секторе Газа из-за нехватки топлива может продолжаться неопределенное количество времени. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, в отличие от трех предыдущих обрывов связи, с которыми жители палестинского анклава сталкивались с 7 октября, нынешнее отключение "может продолжаться неопределенно долгое время". До сих пор телекоммуникации в Газе блокировались израильской стороной, в то время как текущее отключение связи и интернета обусловлено отсутствием топлива, пишет издание.

По словам директора британской неправительственной организации NetBlocks по кибербезопасности Альпа Токера, проблему нехватки горючего едва ли можно решить "иначе, как пополнить запасы топлива с помощью грузовиков, а то, что поступит, скорее всего, будет предназначено для больниц, а не для операторов сетей".

Как заявил WP глава Министерства связи Палестины Ицхак Сидр, крупнейшему провайдеру страны Paltel для работы ежедневно требуется как минимум 14,5 тыс. литров горючего. По его данным, связь все еще доступна владельцам израильских и электронных sim-карт в приграничных районах анклава и нескольких районах его столицы, а также нескольким местным журналистам со спутниковыми телефонами. Он назвал текущую ситуацию с телекоммуникациями в Газе "настоящей катастрофой".

Палестинский провайдер Paltel объявил 15 ноября о полном прекращении предоставления телекоммуникационных услуг в палестинском анклаве в течение нескольких часов из-за нехватки топлива. В тот же день Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ сообщило о первой с 7 октября поставке топлива в Газу. По словам директора агентства в анклаве Томаса Уайта, Израиль санкционировал использование всех 23 тыс. литров горючего исключительно для транспортировки и раздачи гуманитарной помощи жителям анклава.