Байден делает ставку на TikTok в попытке победить на выборах

Избирательный штаб американского президента-демократа Джо Байдена обсуждает возможность зарегистрироваться в китайской социальной сети TikTok для привлечения молодых избирателей на президентские выборы в ноябре 2024 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил портал Axio со ссылкой на источники.

Он отмечает, что штаб Байдена пока не пользуется платформой и старался влиять на электорат через блогеров и представителей Демократической партии, которые зарегистрированы в TikTok. Как сообщает Axios, в последнее время несколько представителей Демократической партии создали страницы в TikTok, желая тем самым привлечь внимание молодого поколения, чьи голоса особенно важны для демократов на предстоящих выборах. Страницами в китайской соцсети обзавелись губернаторы-демократы нескольких американских штатов: Гретхен Уитмар (Мичиган), Гэвин Ньюсом (Калифорния), Джош Шапиро (Пенсильвания), а также сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер и сенатор от Нью-Йорка Александрия Окасио-Кортес. "Я пытаюсь дотянуться до каждого, где бы он ни находился. <...> Именно поэтому я говорил, что необходимо присутствовать на всех платформах и проявлять активность в них в рамках работы моей администрации", - сказал в интервью порталу Шапиро.

По оценке Axios, представители Республиканской партии избегают пользоваться TikTok из-за опасений, что власти КНР якобы могут получать через приложение доступ к персональным данным владельцев аккаунтов. Демократы же к идее регистрироваться в этой соцсети относятся по-разному.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!