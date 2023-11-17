40% стран Шенгена ввели контроль на внутриевропейских границах

По меньшей мере 40% государств Шенгенской зоны ввели временный пограничный контроль на внутриевропейских границах. Об этом заявил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг на пресс-конференции по итогам встречи со своей болгарской коллегой Марией Габриэль, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы видим, что только за последние несколько месяцев семь членов Шенгенской зоны установили пограничный контроль, и теперь 40% стран Шенгенской зоны имеют пограничный контроль, 70% населения Шенгена проживает в странах с пограничным контролем. Это говорит о том, что что-то не так", - отметил глава австрийской дипломатии.

Ранее федеральный канцлер Австрии Карл Нехаммер отметил, что "Шенгенская система сломана" и все аспекты соглашения нуждаются в модификации для нормального функционирования в текущих условиях.

8 декабря 2022 года на заседании Совета ЕС по внутренним делам и юстиции в Брюсселе заявки Румынии и Болгарии на присоединение к Шенгенской зоне голосами Австрии и Нидерландов были отклонены. Австрия продолжает возражать против присоединения Румынии к Шенгену. Для граждан стран, входящих в Шенгенскую зону, отменен визовый контроль на внутренних границах. В настоящее время в нее входят 27 стран, 23 из которых - это члены Евросоюза.

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